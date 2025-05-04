Місцевим мешканцям варто знати про відключення світла на тиждень з 5 по 12 травня в Чернігівській області.

Відключення світла на тиждень з 5 по 12 травня в Чернігівській області торкнеться низки населених пунктів, повідомляє Politeka.

Відключення світла на тиждень з 5 по 12 травня в Чернігівській області передбачають незручності для жителів Остерської громади, де протягом кількох днів проводитимуться технічні роботи на мережах.

Усе це робиться для стабільної та надійної подачі електроенергії у майбутньому. У Остерській громаді заплановані наступні знестумлення:

5 число з 9:00 до 17:00 — вулиця Дружби 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 29, 3, 30, 30А, 31, 32, 34, 34А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.

9 число з 9:00 до 17:00 — Трипільська 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

12 число з 9:00 до 17:00 — Покровська 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 9.

Зазначені Відключення світла на тиждень з 5 по 12 травня в Чернігівській області необхідні для виконання ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі. Споживачам рекомендується заздалегідь підготуватися до тимчасового знеструмлення, зокрема, зарядити мобільні пристрої та забезпечити наявність запасу рідини.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Завершення опалювального сезону в Києві: як подорожчає комуналка після відключення батарей

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на воду у Дніпрі: мешканці заплатять значно більше, нові ціни

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на газ у Харкові: українцям розповіли, чого очікувати з травня. Politeka