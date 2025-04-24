Місцевим розповіли про завершення опалювального сезону в Києві, дізнайтеся як подорожчає комуналка в столиці після відключення батарей.

Київ завершує опалювальний сезон, дізнайтеся, що чекає на мешканців та чи подорожчає комуналка, передає Politeka.

Із 24 березня 2025 року в Києві розпочалися поетапні відключення опалення.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що рішення ухвалено через стабільне потепління та необхідність економії газових ресурсів.

Відключення торкнулось житлових будинків. Медичні заклади, школи, дитячі садки та інші установи соціальної сфери будуть відключатися за індивідуальними заявками.

За словами мера, цього року батареї в столиці вимикають трохи раніше, ніж у попередньому сезоні, що стало можливим завдяки сприятливим погодним умовам.

Важливі об'єкти соціальної інфраструктури, як-от лікарні та освітні заклади, можуть залишатися з теплом — подача здійснюється за заявками їхніх керівників.

Щодо тарифів, наразі вартість тепла в Києві залишається на рівні 969,89 грн за гігакалорію. Комунальні тарифи не змінюватимуться до завершення воєнного стану і ще протягом шести місяців після нього.

Ціна на електроенергію після завершення опалювального сезону (з 30 квітня) залишиться стабільною — 4,32 грн за 1 кВт·год щонайменше у травні та червні.

Однак експерти прогнозують, що вже восени можливий перегляд тарифів на тепло, і зростання може сягнути 9,3%. Це зумовлено економічними факторами та підвищеним попитом у новому опалювальному сезоні.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.