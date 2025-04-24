Местным рассказали о завершении отопительного сезона в Киеве, узнайте, как подорожает коммуналка в столице после отключения батарей.

Киев завершает отопительный сезон, узнайте, что ждет жителей и подорожает ли коммуналка, передает Politeka.

С 24 марта 2025 года в Киеве начались поэтапные отключения отопления.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что решение принято из-за стабильного потепления и необходимости экономии газовых ресурсов.

Отключение коснулось жилых домов. Медицинские учреждения, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы будут отключаться по индивидуальным заявкам.

По словам мэра, в этом году батареи в столице выключают несколько раньше, чем в предыдущем сезоне, что стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям.

Важные объекты социальной инфраструктуры, такие как больницы и образовательные учреждения, могут оставаться с теплом — подача осуществляется по заявкам их руководителей.

Что касается тарифов, то стоимость тепла в Киеве остается на уровне 969,89 грн за гигакалорию. Коммунальные тарифы не будут изменяться до завершения военного положения и в течение шести месяцев после него.

Цена на электроэнергию после завершения отопительного сезона (с 30 апреля) останется стабильной - 4,32 грн за 1 кВтч по меньшей мере в мае и июне.

Однако эксперты прогнозируют, что уже осенью возможен пересмотр тарифов на тепло и рост может достичь 9,3%. Это обусловлено экономическими факторами и повышенным спросом в новом отопительном сезоне.

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