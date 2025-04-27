Підвищення тарифів на газ у Харкові не відбулося у квітні 2025 року, однак постає питання, що буде далі, повідомляє Politeka.

Мешканці міста продовжують оплачувати природний газ за поточними роздрібними цінами, які становлять 7,96 грн за 1 м³ з ПДВ для постачальника ТОВ ГК "Нафтогаз України". Також вартість на доставку газу, встановлена НКРЕКУ, залишається на рівні 0,516 грн за 1 м³ з ПДВ для Харківської міської філії компанії "Газмережі".

Варто зазначити, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України №812 від 19 липня 2022 року, фіксована вартість газу для побутових споживачів залишатиметься на поточному рівні до 31 жовтня 2025 року. Отже, підвищення тарифів на газ у Харкові не відбудеться принаймні до осені цього року, і ціни на нього залишатимуться стабільними для споживачів.

Однак, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, хоча зараз ціна на газ для населення відповідає вартості, за якою «Нафтогаз» закуповує блакитне паливо у «Укргазвидобування», у майбутньому може відбутися підвищення цін. Це може статися ближче до опалювального сезону, а якщо не підвищать тарифи цього року, то вже в 2026 році їх збільшення може бути більш відчутним.

Також варто зазначити, що тарифи на доставку блакитного палива зростуть відразу після зміни вартості блакитного палива.

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