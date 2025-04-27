Повышение тарифов на газ в Харькове не произошло в апреле 2025 года, однако возникает вопрос, что будет дальше, сообщает Politeka.

Жители города продолжают оплачивать природный газ по текущим розничным ценам, составляющим 7,96 грн за 1 м³ с НДС для поставщика ООО ГК "Нафтогаз Украины". Также стоимость на доставку газа, установленная НКРЭК, остается на уровне 0,516 грн за 1 м³ по НДС для Харьковского городского филиала компании "Газсети".

Следует отметить, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №812 от 19 июля 2022 года, фиксированная стоимость газа для бытовых потребителей будет оставаться на текущем уровне до 31 октября 2025 года. Следовательно, повышение тарифов на газ в Харькове не произойдет, по крайней мере, до осени этого года, и цены на него будут оставаться стабильными для потребителей.

Однако, по словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука , хотя сейчас цена на газ для населения соответствует стоимости, по которой «Нефтегаз» закупает голубое топливо у «Укргаздобычи», в будущем может произойти повышение цен. Это может произойти ближе к отопительному сезону, а если не повысят тарифы в этом году, то уже в 2026 году их увеличение может быть более ощутимым.

Также стоит отметить, что тарифы на доставку голубого топлива поднимутся сразу после изменения стоимости голубого топлива.

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