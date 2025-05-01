В обленерго вже оприлюднили графіки відключення світла в Запоріжжі на 2 травня.

За графіками відключення світла в Запоріжжі на 2 травня, впродовж п’ятниці з 09:00 до 17:00 у місті заплановані масштабні роботи з ремонту електрообладнання, повідомляє Politeka.

Через це низка вулиць тимчасово залишиться без електропостачання. інформує Запоріжжяобленерго.

Згідно з інформацією енергетиків, світло відключать за наступними адресами:

вул. Євгена Адамцевича (колишня Тимірязєва): будинки з №226 по №359

вул. Ігора Сікорського: №274–320

вул. Арктична, Броньова, Васильєва, Дизельна, Космічна, Леоніда Каденюка (Чкалова), Механічна, Міцна, Польова, Руставелі, Снайперська, Столярна, Тополіна, Історична, Вогнетривна, Компресорна, Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної), Перспективна, Яценка, Бузький провулок, Володимира Мономаха (Олександра Невського), Вроцлавська, Героїв полку "Азов" (бульвар Гвардійський), Демократична, Зразкова, Ніжинська, Орільська (Камська), Платона Майбороди (Сеченова), Причальна, Підпорожня, Радіаторна, Тенісна, Ужгородська, Фрезерна, Чудова, Броварський (Брестський) та Рудний провулок.

Знеструмлення пов’язані виключно з плановими роботами, які мають забезпечити стабільну та безпечну роботу електромереж у майбутньому. Графіки відключення світла в Запоріжжі на 2 травня можуть бути змінені у разі погодних чи технічних умов, тож мешканцям радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах.

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