В облэнерго уже обнародовали графики отключения света в Запорожье на 2 мая.

По графикам отключения света в Запорожье на 2 мая в течение пятницы с 09:00 до 17:00 в городе запланированы масштабные работы по ремонту электрооборудования, сообщает Politeka.

Поэтому ряд улиц временно останется без электроснабжения. информирует Запорожьеоблэнерго .

Согласно информации энергетиков, свет отключат по следующим адресам:

ул. Евгения Адамцевича (бывшая Тимирязева): дома с №226 по №359

ул. Игоря Сикорского: №274-320

ул. Арктическая, Броневая, Васильева, Дизельная, Космическая, Леонида Каденюка (Чкалова), Механическая, Прочная, Полевая, Руставели, Снайперская, Столярная, Тополина, Историческая, Огнеупорная, Компрессорная, Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной) Мономаха (Александра Невского), Вроцлавская, Героев полка "Азов" (бульвар Гвардейский), Демократическая, Образцовая, Нежинская, Орильская (Камская), Платона Майбороды (Сеченова), Причальная, Подпорожская, Радиаторная, Теннисная, Ужгородская, Фрезерский переулок.

Обесточивание связано исключительно с плановыми работами, обеспечивающими стабильную и безопасную работу электросетей в будущем. Графики отключения света в Запорожье на 2 мая могут быть изменены в случае погодных или технических условий, поэтому жителям советуют следить за обновлениями на официальных ресурсах.

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