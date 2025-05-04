Местным жителям следует знать об отключении света на неделю с 5 по 12 мая в Черниговской области.

Отключение света на неделю с 5 по 12 мая в Черниговской области коснется ряда населенных пунктов, сообщает Politeka.

Отключение света на неделю с 5 по 12 мая в Черниговской области предусматривают неудобства жителям Остерской общины, где в течение нескольких дней будут проводиться технические работы на сетях.

Все это делается для стабильной и надежной подачи электроэнергии в будущем. В Остерской общине запланированы следующие обесточивания:

5 число с 9:00 до 17:00 - улица Дружбы 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 26 3, 30, 30А, 31, 32, 34, 34А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.

9 число с 9:00 до 17:00 - Трипольская 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 34, 4 45, 46.

12 число с 9:00 до 17:00 — Покровская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 33 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 8, 9.

Указанные отключения света на неделю с 5 по 12 мая в Черниговской области необходимы для выполнения ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи. Потребителям рекомендуется предварительно подготовиться к временному обесточиванию, в частности зарядить мобильные устройства и обеспечить наличие запаса жидкости.

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