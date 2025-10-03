Новая система оплаты проезда в Запорожье уже активно используется, постепенно заменяя старые способы оплаты и обеспечивая современный сервис для пассажиров.

Новая система оплаты проезда в Запорожье начала действовать в августе, сообщает Politeka.

Теперь пассажиры могут обходиться без бумажных билетов, рассчитываясь с помощью электронной карты или смартфона. Валидаторы, установленные в троллейбусах, автобусах и трамваях автоматически списывают сумму во время прохода. Карта носит название «Сечь Общая» и приобрести ее можно в кассе депо на улице Школьная, 2, или у главного входа предприятия с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:30.

Цена карты составляет 60 гривен. После активации она действует на все маршруты общественного транспорта, а пополнить баланс можно через терминалы EasyPay. Использование электронного носителя позволяет экономить время, избегать очередей и делает поездки удобнее. Спрос на карту значителен, однако система организована так, чтобы обслуживать всех пассажиров без задержек.

Внедрение электронной оплаты является частью цифровой трансформации транспортной инфраструктуры города. Вместо традиционных билетов пассажиры используют карту или QR-код, что обеспечивает быстрый расчет и комфорт при передвижении. Сотрудники «Запорожэлектротранс» подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, минимизирует риски ошибок при оплате и делает передвижение более удобным.

Благодаря карте жители могут планировать маршруты более эффективно, экономить время и ресурсы, повышая удобство общественного транспорта. Новая система оплаты проезда в Запорожье уже активно используется, постепенно заменяя старые способы оплаты и обеспечивая современный сервис для пассажиров.

Источник: Запоріжжяелектротранс

