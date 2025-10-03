Нова система оплати проїзду у Запоріжжі вже активно використовується, поступово замінюючи старі способи оплати та забезпечуючи сучасний сервіс для пасажирів.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі почала діяти в серпні, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири можуть обходитися без паперових квитків, розраховуючись за допомогою електронної картки або смартфона. Валідатори, встановлені у тролейбусах, автобусах та трамваях, автоматично списують суму під час проходу. Картка носить назву «Січ Загальна» і придбати її можна у касі депо на вулиці Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Ціна картки становить 60 гривень. Після активації вона діє на всі маршрути громадського транспорту, а поповнити баланс можна через термінали EasyPay. Використання електронного носія дозволяє економити час, уникати черг і робить поїздки більш зручними. Попит на картку значний, проте система організована так, щоб обслуговувати всіх пасажирів без затримок.

Впровадження електронної оплати є частиною цифрової трансформації транспортної інфраструктури міста. Замість традиційних квитків пасажири використовують картку або QR-код, що забезпечує швидкий розрахунок та комфорт під час пересування. Працівники «Запоріжелектротранс» підкреслюють, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі прискорює посадку, мінімізує ризики помилок при оплаті та робить пересування більш зручним.

Завдяки картці мешканці можуть планувати маршрути ефективніше, економити час і ресурси, підвищуючи зручність громадського транспорту. Нова система оплати проїзду у Запоріжжі вже активно використовується, поступово замінюючи старі способи оплати та забезпечуючи сучасний сервіс для пасажирів.

Джерело: Запоріжжяелектротранс

