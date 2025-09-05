Ограничения движения в Киеве будут действовать более месяца, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными к знакам.

Стартуют ограничения движения в Киеве, которые будут действовать в течение двух месяцев на отдельных улицах Оболонского района, сообщает Politeka.

Согласно сообщению коммунальной корпорации «Киевавтодор», частичные изменения транспортной организации введены со 2 сентября и продлятся до 15 октября.

Перекрытия касаются проезда по ул. Богатырской по направлению к центральной части столицы. Самая сложная ситуация ожидается отрезка от автозаправочной станции «КЛО» до ул. Куреневской. Дополнительно ограничено движение через перекресток с той же улицей.

Кроме того, невозможно передвигаться по части Куреневской: отрезок между ул. Михаила Горыня и Богатырской полностью закрыт. Причиной таких мер является продолжение капитального ремонта дорожного покрытия.

Чтобы облегчить ориентировку водителей, вдоль улиц установят предупредительные дорожные знаки.

Работы выполняются для улучшения инфраструктуры, поэтому украинцев просят с пониманием относиться к изменениям и заранее учитывать сложности.

Следовательно, ограничения движения в Киеве будут действовать более месяца, поэтому участникам дорожного движения следует быть внимательными к знакам, следить за установленными знаками и заранее выбирать более удобные маршруты.

К слову, в столице появился еще один участок , где передвижение транспорта усложнится. Речь идет об ул. Кирилловскую, где с 28 августа по 17 октября частично перекроют первую полосу в направлении центра. Ограничения также будут касаться тротуара на отрезке между улицами Сырецкой и Петропавловской.

Выполнение работ обеспечивает коммунальное предприятие дорожно-эксплуатационного управления Подольского района. Контроль за процессом осуществляет корпорация "Киевавтодор".

