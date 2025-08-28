30 августа состоятся ограничения движения в Полтаве в связи с проведением масштабного спортивно-патриотического мероприятия, сообщает Politeka.

О решениях информируют в Полтавской областной военной администрации.

В Полтавском городском парке, известном также как дендропарк, стартует восьмой Всеукраинский забег «Уважаю воинов. Бегу за Героев Украины». Именно через организацию происшествия временно перекроют движение транспорта на одной из улиц города.

По официальной информации, 30 августа ограничения будут действовать в пределах улицы Яковчанской. В частности, передвижение машин перекроют по той части дороги, которая непосредственно прилегает к Полтавскому городскому парку. Организаторы отмечают, что перекрытие будет продолжаться с 8:00 до 12:00, то есть в течение всего времени проведения забега.

Мероприятие направлено на память воинов, отдавших жизнь за независимость и свободу Украины. Участники смогут преодолеть разные дистанции — 2, 5 или 10 километров. Сам маршрут будет проходить по территории дендропарка и прилегающей части улицы Яковчанской, где и предусмотрены временные изменения в организации дорожного движения.

Следовательно, ограничение движения в Полтаве 30 августа коснется жителей и водителей, которые планируют пользоваться Яковчанской улицей. Однако после завершения спортивного мероприятия передвижение транспорта будет возобновлено в обычном режиме.

К слову, также сообщалось , что в сентябре введут новый график поездов в Полтаве, который будет касаться рейса №222/221 между Киевом и областным центром. Как сообщили в «Укрзализныце», он будет действовать с 3 по 29 сентября только в нечетные дни.

