Любители путешествовать по стране, пользуясь железной дорогой, должны знать о новом графике поездов в Полтаве.

Новый график поездов в Полтаве заработает уже в сентябре и коснется маршрута между Киевом и нашим областным центром, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці", №222/221 будет курсировать только в определенные дни, а билеты на него уже доступны для покупки, поэтому пассажирам следует заранее планировать поездку.

По информации железнодорожного перевозчика, новый график поездов в Полтаве рассчитан на временный период с 3 по 29 сентября и будет работать только по нечетным числам. Пассажирский состав будет отправляться из Киева в 07:57 и прибывать в наш город в 12:39.

В обратном направлении отправление запланировано на 14:59 с прибытием в Киев в 20:10. Состав включает купейные и плацкартные вагоны, адаптированные под дневные рейсы, что позволяет пассажирам выбирать комфорт в соответствии со своими пожеланиями.

Пассажиры могут покупать билеты через официальное приложение "Укрзалізниці", на сайте перевозчика и в кассах вокзалов. На рейс 3 сентября из столицы, например, стоимость билетов в 1 классе составляет 288,28 грн, а во 2 классе 155,47 грн.

Пассажирский состав будет останавливаться на станциях Гребенка, Лубны и Миргорода, а в нашем облцентре выезжать он будет с Киевского вокзала. В "Укрзалізниці" отмечают, что новый график поездов в Полтаве стал возможен благодаря оптимизации оборота одного из ночных составов Южного направления.

По прибытии в столицу он не стоит на простое днем, а отправляется в дневной рейс. Это позволяет максимально увеличить возможности компании в перевозке большего количества людей в нужные места.

