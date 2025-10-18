Новая денежная помощь в Харькове может стать настоящим спасательным кругом для людей из числа уязвимых категорий.

Правительство объявило о новой денежной помощи в Харькове, которая предусматривает единовременные выплаты по 6 500 гривен для социально уязвимых категорий граждан, сообщает Politeka.

Как говорится в соответствующем проекте постановления Кабмина, поддержка должна быть предоставлена ​​перед отопительным сезоном 2025/26 года в рамках программы "Теплая зима".

Всего получить выплаты смогут около 660 тысяч человек, а на эти цели из государственного бюджета планируется выделить 4,3 миллиарда гривен.

В частности, новая денежная помощь в Харькове включает детей из числа внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается 252 898, людей с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц в количестве 12 800.

А также – одиноких пенсионеров, получающих надбавку по уходу, всего 17 500 человек. Кроме этого, выплату по 6500 гривен получат дети, над которыми установлена ​​опека или попечительство, их 40900.

В список вошли и дети-сироты и дети с инвалидностью, находящиеся в детских домах семейного типа и приемных семьях, из них 1000, а также дети из малообеспеченных семей в количестве 335 863 человек.

Новая денежная помощь в Харькове рассчитана на тех, кто действительно нуждается в поддержке во время зимних холодов и гарантирует минимальный уровень социальной стабильности.

Выплаты будут производиться за счет средств, предусмотренных Министерством социальной политики на программы социальной защиты.

Деньги будут зачислены на специальный счет или на виртуальную карточку "Дія.Карта", а использовать их можно будет в течение 180 календарных дней с момента поступления. Кабмин вынес проект постановления на обсуждение, чтобы окончательно утвердить процедуру оказания помощи.

