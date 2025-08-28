30 серпня відбудуться обмеження руху в Полтаві у зв’язку з проведенням масштабного спортивно-патріотичного заходу, повідомляє Politeka.

Про рішення інформують в Полтавській обласній військовій адміністрації.

У Полтавському міському парку, відомому також як дендропарк, стартує восьмий Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів. Біжу за Героїв України». Саме через організацію цієї події тимчасово перекриють рух транспорту на одній з вулиць міста.

За офіційною інформацією, 30 серпня обмеження діятимуть у межах вулиці Яківчанської. Зокрема, переміщення машин перекриють на тій частині дороги, яка безпосередньо прилягає до Полтавського міського парку. Організатори зазначають, що перекриття триватиме з 8:00 до 12:00, тобто протягом усього часу проведення забігу.

Захід спрямований на вшанування пам’яті воїнів, які віддали життя за незалежність та свободу України. Учасники матимуть змогу подолати різні дистанції — 2, 5 або 10 кілометрів. Сам маршрут проходитиме територією дендропарку та прилеглою частиною вулиці Яківчанської, де й передбачені тимчасові зміни в організації дорожнього руху.

Отже, обмеження руху в Полтаві 30 серпня торкнеться мешканців та водіїв, які планують користуватися Яківчанською вулицею. Проте після завершення спортивного заходу пересування транспорту буде відновлено у звичному режимі.

До слова, також повідомлялося про те, що у вересні запровадять новий графік поїздів у Полтаві, який стосуватиметься рейсу №222/221 між Києвом та обласним центром. Як повідомили в «Укрзалізниці», він діятиме з 3 по 29 вересня лише у непарні дні.

