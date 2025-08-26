Новий графік поїздів у Полтаві почне працювати вже у вересні і торкнеться маршруту між Києвом та нашим обласним центром, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", №222/221 курсуватиме лише у певні дні, а квитки на нього вже доступні для купівлі, тому пасажирам варто заздалегідь планувати поїздку.

За інформацією залізничного перевізника, новий графік поїздів у Полтаві розрахований на тимчасовий період з 3 по 29 вересня і працюватиме лише по непарних числах. Пасажирський склад відправлятиметься з Києва о 07:57 і прибуватиме до нашого міста о 12:39.

У зворотному напрямку відправлення заплановане на 14:59 з прибуттям до Києва о 20:10. Склад включає купейні та плацкартні вагони, адаптовані під денні рейси, що дає змогу пасажирам обирати комфорт відповідно до своїх побажань.

Пасажири можуть купувати квитки через офіційний застосунок "Укрзалізниці", на сайті перевізника та у касах вокзалів. На рейс 3 вересня зі столиці, до прикладу, вартість квитків у 1 класі становить 288,28 грн, а у 2 класі 155,47 грн.

Пасажирський склад зупинятиметься на станціях Гребінка, Лубни та Миргород, а у нашому облцентрі виїжджати він буде з Київського вокзалу. В "Укрзалізниці" зазначають, що новий графік поїздів у Полтаві став можливим завдяки оптимізації обороту одного з нічних складів Південного напрямку.

Після прибуття до столиці він не стоїть на простої вдень, а вирушає у денний рейс. Це дозволяє максимально збільшити можливості компанії в перевезенні більшої кількості людей до потрібних місць.

