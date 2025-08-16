На фоне всеобщего дефицита продуктов в Одесской области потребители все чаще замечают отсутствие некоторых рыбных позиций в торговых сетях, сообщает Politeka.

В частности, толстолоб и щука стали почти недоступны покупателям в разных регионах Украины.

По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины, такая ситуация является прямым следствием сокращения масштабов отлова. После подрыва Каховского водохранилища со стороны российских войск многие водоемы стали недоступными — часть осушена, остальные остались под оккупацией или заминированы. Усложнение касается как любителей, так и промышленников. Введенные ограничения, военное положение, отсутствие разрешений – все это негативно влияет на рыбную отрасль.

В магазинах ситуация выглядит критично. По данным мониторинга цен, у "Сильпо" толстолоб стоит 111 грн за килограмм, в сети Varus - почти 180 грн. Щука вообще исчезла из ассортимента, а где доступна — ее цена превышает 190 грн/кг.

Следовательно, дефицит продуктов в Одесской области включает и рыбу – исчезновение традиционных видов стало ощутимым ударом для покупателей и отрасли в целом.

К слову, в Одесской области также исчезает яблочный концентрат.

Вместе с тем, аграрии выражают осторожный оптимизм: в 2024 году деревья почти не плодоносили, следовательно, у нынешнего сезона есть потенциал для рекордной урожайности. Если погодные условия будут благоприятными, отрасль может столкнуться не с дефицитом, а с избытком продукции. В этом случае стоимость может снизиться, как прогнозирует сам Макаренко.

