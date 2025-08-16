Дефіцит продуктів у Одеській області став відчутним для місцевих жителів.

На тлі загального дефіциту продуктів у Одеській області споживачі дедалі частіше помічають відсутність деяких рибних позицій у торговельних мережах, повідомляє Politeka.

Зокрема, товстолоб і щука стали майже недоступними для покупців у різних регіонах України.

За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, така ситуація є прямим наслідком скорочення масштабів вилову. Після підриву Каховського водосховища з боку російських військ багато водойм стали недоступними — частина осушена, інші залишилися під окупацією або заміновані. Ускладнення стосується як аматорів, так і промисловиків. Введені обмеження, військовий стан, відсутність дозволів — усе це негативно впливає на рибну галузь.

У магазинах ситуація виглядає критично. За даними моніторингу цін, у "Сільпо" товстолоб коштує 111 грн за кілограм, у мережі Varus — майже 180 грн. Щука подекуди взагалі зникла з асортименту, а де доступна — її ціна перевищує 190 грн/кг.

Отже, дефіцит продуктів у Одеській області включає й рибу — зникнення традиційних видів стало відчутним ударом для покупців і галузі загалом.

До слова, в Одеській області також зникає яблучний концентрат.

Разом із тим, аграрії висловлюють обережний оптимізм: у 2024 році дерева майже не плодоносили, отже, нинішній сезон має потенціал для рекордної врожайності. Якщо погодні умови залишатимуться сприятливими, галузь може зіткнутися не з дефіцитом, а з надлишком продукції. У такому разі вартість може знизитися, як прогнозує сам Макаренко.

