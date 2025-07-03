Денежная помощь в Одесской области для пенсионеров и других представителей уязвимых категорий населения предоставляется при некоторых условиях.

Денежная помощь в Одесской области для пенсионеров предоставляется благотворительной организацией Caritas Ukraine, однако нужно соответствовать важным критериям, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что следует знать украинцам о выплатах.

Денежная помощь в Одесской области для пенсионеров и других представителей уязвимых категорий населения предоставляется при некоторых условиях. К примеру пенсионеры должны иметь статус ВПЛ.

В частности, выплата от Caritas Ukraine предоставляется временно проживающим в специальных местах коллективного размещения , таких как общежития, приюты или другие подобные заведения, где обеспечивается временное жилье. Особое внимание уделяют ВПЛ, которые уже арендуют жилье, но оказались в сложной ситуации из-за угрозы выселения и не имеют возможности найти альтернативное жилье.

Также поддержка предусмотрена для вновь прибывших, которые официально зарегистрировались в городе Одесса или в области, начиная с августа 2024 года. Это помогает обеспечить быстрое реагирование на нужды тех, кто недавно приехал и еще не успел обустроиться.

Кроме того, денежная помощь в Одесской области предоставляется лицам, нуждающимся в особой защите , в частности тем, кто пострадал от домашнего насилия, одиноким матерям и другим уязвимым группам населения. Эти категории получают социальную поддержку и доступ к специализированным сервисам, направленным на обеспечение их безопасности и улучшение жизненных условий.

В целом такая система помощи в Одесской области создана для того, чтобы поддержать наиболее уязвимых граждан, помочь им стабилизировать ситуацию и обеспечить базовые жизненные потребности в сложный для страны период.

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