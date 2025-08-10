В правительстве решили изменить принцип, согласно которому граждане получают денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области от международных организаций.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области в скором времени может поступать по новым правилам, сообщает Politeka.

В Минсоцполитике уже был разработан проект постановления, предусматривающий запуск единого механизма для назначения выплат.

Если инициативу поддержат, денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет поступать без подачи заявок, а решение о ее начислении будет приниматься автоматически.

В пояснительной записке к проекту указано, что дополнительная поддержка будет предоставляться за счет средств международных организаций, включая ООН, донорские учреждения и другие партнеры.

Конкретные условия выплат, сроки и категории получателей будут определены совместно партнерами из-за рубежа, Министерством социальной политики и Пенсионным фондом Украины. Их будут согласовывать в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Формирование списков получателей будет осуществлять Пенсионный фонд. Данные будут приниматься с официальных информационных баз. Благодаря этому процесс станет централизованным, а излишняя бюрократия исчезнет. Людям больше не придется каждый раз обращаться за назначением выплат.

Средства в таком случае будут переводить либо на банковскую карту, либо через почтовые отделения. Если документ будет принят, то денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области станет доступнее для многих. Ей

е смогут получить граждане, относящиеся к социально уязвимым категориям. Среди них пожилые люди, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, ветераны войны, многодетные семьи, малообеспеченные семьи, дети-сироты, а также те, кто лишен родительской опеки или находится в сложных жизненных обстоятельствах.

