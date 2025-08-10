В уряді вирішили змінити принцип, за яким громадяни отримують грошову допомогу для пенсіонерів у Харківскій області від міжнародних організацій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області незабаром може надходити за новими правилами, повідомляє Politeka.

У Мінсоцполітики вже розробили проєкт постанови, що передбачає запуск єдиного механізму для призначення виплат. Ідеться про додаткову фінансову підтримку від ООН та інших міжнародних партнерів.

Якщо ініціативу підтримають, грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надходитиме без подачі заявок, а рішення щодо її нарахування ухвалюватимуть автоматично.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що додаткова підтримка надаватиметься за рахунок коштів міжнародних організацій, включно з ООН, донорськими установами та іншими партнерами.

Конкретні умови виплат, строки та категорії отримувачів визначатимуться спільно партнерами з-за кордону, Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом України. Їх узгоджуватимуть у межах Меморандуму про взаєморозуміння.

Формування списків отримувачів здійснюватиме Пенсійний фонд. Дані братимуть з офіційних інформаційних баз. Завдяки цьому процес стане централізованим, а зайва бюрократія зникне. Людям більше не доведеться щоразу звертатися для призначення виплат.

Кошти в такому випадку переказуватимуть або на банківську картку, або через поштові відділення. Якщо документ ухвалять, то грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області стане доступнішою для багатьох. Ї

ї зможуть отримати громадяни, які належать до соціально вразливих категорій. Серед них літні люди, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, ветерани війни, багатодітні сім’ї, малозабезпечені родини, діти-сироти, а також ті, хто позбавлений батьківського піклування або перебуває у складних життєвих обставинах.

