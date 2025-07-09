В Черниговской области продолжается выдача бесплатных продуктов для ВПЛ, потерявших дома из-за войны и вынужденных искать убежища в новом городе.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Черниговской области можно получить каждый вторник в Нежине, где работает пункт помощи местной организации Общества Красного Креста Украины, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Черниговской области раздают в городе Нежин по адресу улица Яворского, 7. Помощь оказывается внутренне перемещенным лицам, прибывшим в регион в 2025 году из районов, где происходили или продолжаются активные боевые действия.

Выдача продовольствия и товаров первой необходимости производится во вторник с 10 до 13 часов. Чтобы получить набор, необходимо иметь документы, подтверждающие статус переселенца. Также понадобится паспорт, идентификационный код и, при необходимости, свидетельство о рождении ребенка.

Эта помощь одноразовая, но она имеет большое значение для людей, которые только что приехали в регион и еще не успели найти постоянное жилье или работу. Пункт помощи действует на постоянной основе и продолжает поддерживать тех, кому труднее всего.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Черниговской области являются не единственной формой поддержки, которая доступна в регионе. В Чернигове запустили программу бесплатного питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. На это предусмотрено почти 7 миллионов гривен.

В течение июня в таких лагерях кормили более 4 тысяч детей. Все они получат завтрак и обед, согласно документам закупки на государственной платформе Prozorro.

Приоритет имели дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, а также те, чьи родители погибли или пропали без вести в результате боевых действий. Есть отдельное обеспечение для одаренных детей, победителей олимпиад, участников спортивных секций и детских коллективов.

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