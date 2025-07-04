Ожидается, что в магазинах цены поднимутся уже осенью, что усугубит дефицит продуктов в Харьковской области.

Дефицит продуктов в Харьковской области может задеть и мед, являющийся одним из традиционно популярных товаров среди украинцев, сообщает Politeka.

В 2025 году цены на него могут вырасти на 40–60%, а сам продукт стать дефицитным. Причиной катастрофического снижения урожая: в Украине ожидается лишь треть от прошлогоднего сбора, а в Европе и США ситуация еще хуже.

Аномальные погодные условия весной 2025 г. ударили по пчеловодству: поздние заморозки, дожди, град, засуха, массовая гибель пчел.

Именно в период первого медосбора – во время цветения акации – непогода фактически уничтожила урожай. По словам Сергея Шаронина, основателя «Пасека 21», в Черкасской области сначала все избили заморозки, затем холод не давал растениям выделять нектар, а дожди завершили начатое.

Надежды на второй этап сбора, в том числе подсолнечника, тоже не оправдываются — из-за засухи пчелы снова могут остаться без нектара. Более того, подсолнечный мед имеет значительно более низкую цену, поэтому даже при условии сбора доход пчеловодов останется минимальным.

В странах ЕС и США ситуация схожая: пчелы погибают от химикатов и климатических изменений. Из-за снижения поставок из традиционных регионов возможен рост импорта из Азии, однако качество такого меда часто вызывает сомнения.

Ожидается, что в магазинах цены на натуральный и органический мед поднимутся уже осенью, что усугубит дефицит продуктов в Харьковской области.

К слову, в Харькове тоже подорожал хлеб.

По данным Минфина, стоимость пшеничного в нарезке существенно выросла: если раньше буханка весом 650 граммов стоила 43,65 грн, то сейчас за нее просят уже 49,49 гривны.

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