Новая система оплаты за проезд в Ужгороде официально стартовала 1 июля 2025, сообщает Politeka.

Теперь все пассажиры городского общественного транспорта должны пользоваться исключительно безналичными средствами оплаты. Как сообщили в городском совете, это касается всех без исключения как обычных пассажиров, так и льготников.

Расчет осуществляется через валидаторы – специальные устройства у входа в автобусы. Они считывают банковские карты и карты или QR-билеты. После валидации пассажир получает доказательство звуковым сигналом и информацией на экране. Также через эти устройства можно оплатить проезд сразу для нескольких человек — стоит выбрать количество человек на экране перед считыванием карты.

По словам специалистов, во время тестового периода оказалось, что не все украинцы могут пользоваться валидаторами, из-за чего возникали задержки. Власти призывают ужгородцев научиться пользоваться новой системой, чтобы избегать очередей, особенно в часы пик.

Льготники тоже обязаны подтверждать свой статус с помощью соответствующей карты. Ее нельзя прикладывать несколько раз подряд – устройство не считывает дубликаты.

До конца 2025 года будет действовать переходный период, в течение которого можно будет приобрести билет за наличность у водителя. Однако с 2026 года в Ужгороде будет работать исключительно безналичная система.

В настоящее время валидаторами уже оборудованы все 40 коммунальных автобусов «Электрон» и 27 автобусов частных перевозчиков. Еще один находится на стадии установки.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде – часть масштабной реформы транспорта.

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