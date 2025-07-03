Гуманитарную помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий можно получить, если они нуждаются.

Гуманитарная помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий может быть получена в виде медицинской поддержки, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

Гуманитарную помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий можно получить, если они нуждаются в эндопротезах. Так, Министерство здравоохранения Украины официально утвердило перечень медицинских учреждений, предоставляющих услуги бесплатного эндопротезирования суставов. Именно эти учреждения получают эндопротезы, закупленные на средства государственного бюджета.

Как получить бесплатное эндопротезирование:

Обратитесь к семейному врачу. Он оценит состояние вашего сустава и решит, нужна ли вам операция.

Получите направление к врачу-ортопеду. Ортопед проведет обследование и определит, есть ли показания к эндопротезированию.

Регистрация в электронной очереди. Врач вносит данные о вас в электронную систему, формирующую очередь на операцию. Учитывается срочность и медицинские показания.

Ожидание. Когда подойдет ваша очередь, врач сообщит вам об этом и предоставит информацию о дальнейших действиях.

Проведение. После операции врач обновляет статус пациента в системе.

После хирургического вмешательства может потребоваться реабилитация. В зависимости от сложности операции и состояния пациента, может потребоваться использование костылей или тростника в период восстановления.

Одессы, где предоставляется эта гуманитарная помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий:

КНП Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", улица Троицкая, 48.

КНП "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета, улица Сумской Артбригады, 13.

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