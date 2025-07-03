Гуманитарная помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий может быть получена в виде медицинской поддержки, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Гуманитарную помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий можно получить, если они нуждаются в эндопротезах. Так, Министерство здравоохранения Украины официально утвердило перечень медицинских учреждений, предоставляющих услуги бесплатного эндопротезирования суставов. Именно эти учреждения получают эндопротезы, закупленные на средства государственного бюджета.
Как получить бесплатное эндопротезирование:
- Обратитесь к семейному врачу. Он оценит состояние вашего сустава и решит, нужна ли вам операция.
- Получите направление к врачу-ортопеду. Ортопед проведет обследование и определит, есть ли показания к эндопротезированию.
- Регистрация в электронной очереди. Врач вносит данные о вас в электронную систему, формирующую очередь на операцию. Учитывается срочность и медицинские показания.
- Ожидание. Когда подойдет ваша очередь, врач сообщит вам об этом и предоставит информацию о дальнейших действиях.
- Проведение. После операции врач обновляет статус пациента в системе.
После хирургического вмешательства может потребоваться реабилитация. В зависимости от сложности операции и состояния пациента, может потребоваться использование костылей или тростника в период восстановления.
Одессы, где предоставляется эта гуманитарная помощь в Сумах для пенсионеров и других уязвимых категорий:
- КНП Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница", улица Троицкая, 48.
- КНП "Центральная городская клиническая больница" Сумского городского совета, улица Сумской Артбригады, 13.
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