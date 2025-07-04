Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области выдается от УВКБ ООН, однако не все ее могут получить, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказала пресс-служба регионального Центра социальной поддержки внутренне перемещенных лиц.
Для участия в программе денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения необходимо удовлетворять обновленным критериям отбора. Зарегистрироваться могут граждане, имеющие один из двух юридических статусов:
- внутренне перемещенные лица, которые переехали в пределах Украины за последние шесть месяцев и имеют соответствующую справку;
- граждане, вернувшиеся в Украину из-за границы после вынужденного перемещения.
Важно, что заявители из обеих категорий не должны получать подобную финансовую поддержку за последние три месяца.
Кроме этого, при отборе будет учитываться уровень дохода семьи — он должен быть менее 5400 гривен на одного члена домохозяйства.
Особое внимание будет уделяться заявителям, соответствующим одному, нескольким из следующих критериев уязвимости:
- в семье воспитывается только отец или мать, имеющие одного или нескольких несовершеннолетних детей до 18 лет, или проживающих вместе с пожилыми людьми (от 55 лет);
- семью возглавляют одинокие пожилые люди (от 55 лет), или пожилой человек воспитывает детей до 18 лет;
- в семье есть один или несколько членов с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания, подтверждаемые соответствующими документами.
Прием заявок денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения для жителей Каменского организует Благотворительный фонд «Право на Защиту», партнер Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Регистрация состоится 7 июля 2025 с 10:30 до 16:00 по адресу: Центр социальной поддержки ВПЛ, проспект Василия Стуса, 10/12, г. Каменское.
Для оформления заявки нужно иметь при себе подлинники документов на каждого члена домохозяйства:
- идентификационный код (налоговый номер);
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- справку внутри перемещенного лица (при наличии);
- банковскую карточку главного заявителя (карточки «епомощь» не подходят);
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- документы, подтверждающие законную опеку над ребенком (при наличии);
- удостоверение или медицинскую справку при инвалидности или хронического заболевания (при наличии).
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