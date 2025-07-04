Для участия денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения необходимо выполнить важные условия.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области выдается от УВКБ ООН, однако не все ее могут получить, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказала пресс-служба регионального Центра социальной поддержки внутренне перемещенных лиц.

Для участия в программе денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения необходимо удовлетворять обновленным критериям отбора. Зарегистрироваться могут граждане, имеющие один из двух юридических статусов:

внутренне перемещенные лица, которые переехали в пределах Украины за последние шесть месяцев и имеют соответствующую справку;

граждане, вернувшиеся в Украину из-за границы после вынужденного перемещения.

Важно, что заявители из обеих категорий не должны получать подобную финансовую поддержку за последние три месяца.

Кроме этого, при отборе будет учитываться уровень дохода семьи — он должен быть менее 5400 гривен на одного члена домохозяйства.

Особое внимание будет уделяться заявителям, соответствующим одному, нескольким из следующих критериев уязвимости:

в семье воспитывается только отец или мать, имеющие одного или нескольких несовершеннолетних детей до 18 лет, или проживающих вместе с пожилыми людьми (от 55 лет);

семью возглавляют одинокие пожилые люди (от 55 лет), или пожилой человек воспитывает детей до 18 лет;

в семье есть один или несколько членов с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания, подтверждаемые соответствующими документами.

Прием заявок денежной помощи в Днепропетровской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения для жителей Каменского организует Благотворительный фонд «Право на Защиту», партнер Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Регистрация состоится 7 июля 2025 с 10:30 до 16:00 по адресу: Центр социальной поддержки ВПЛ, проспект Василия Стуса, 10/12, г. Каменское.

Для оформления заявки нужно иметь при себе подлинники документов на каждого члена домохозяйства:

идентификационный код (налоговый номер);

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

справку внутри перемещенного лица (при наличии);

банковскую карточку главного заявителя (карточки «епомощь» не подходят);

свидетельство о рождении детей (при необходимости);

документы, подтверждающие законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение или медицинскую справку при инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

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