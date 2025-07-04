Это означает, что подорожание хлеба в Харькове может стать еще более ощутимым, особенно для малообеспеченных категорий населения.

Подорожание хлеба в Харькове фиксируется не первую неделю, и последние данные портала Минфин подтверждают стабильную тенденцию к росту цен, сообщает Politeka.

Особенно заметно подорожание популярного продукта — лаваша Кавказского, который сейчас продается в среднем по 34,90 грн за упаковку 230 граммов. К примеру, в торговой сети Auchan лаваш стоит именно 34,90 грн, что на 1,70 больше, чем в начале июня, когда цена была 33,20 uhbdys.

Согласно ежедневной статистике, с 5 июня стоимость на лаваш выросла и закрепилась на уровне 34,90 грн, где содержится и по состоянию на начало июля. Если в июне среднемесячная цена составляла 34,67, то уже с 1 июля мы видим четкий переход к стабильно более высокому уровню. Этот рост, хоть и не слишком резкий, влияет на ежедневные расходы харьковчан.

Не менее показательны расценки в местной торговой сети «Рост». Здесь потребителям предлагают широкий выбор весового продукта. Так, хлеб "Вулкан зерновой" стоит 52,50 гривны за килограмм, "Пен о Левен" - 38,50, гречишный вариант той же марки - 59,50, а злаковый - также 59,50 грн/кг. Рост стоимости таких изделий напрямую связан с удорожанием зерна, энергоносителей и логистики.

Специалисты прогнозируют, что цены на хлебобулочные изделия и дальше будут расти во второй половине лета. Это значит, что подорожание хлеба в Харькове может стать еще более ощутимым, особенно для малообеспеченных категорий населения. В условиях экономической нестабильности хлеб как базовый продукт остается важным индикатором инфляционного давления.

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