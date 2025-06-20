Удорожание хлеба в Харькове началось в местных магазинах, однако эксперты уже предупреждают о дальнейшем росте ценников, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные местных супермаркетов, Минфина и выяснили, какое повышение показало этот базовый продукт.

Расходы украинцев на продукты питания заметно выросли — цены продолжают стремительно расти, особенно это ощутимо на примере базовых продуктов.

В частности, подорожание хлеба в Харькове ударило по кошелькам. По данным Минфина, стоимость пшеничного в нарезке существенно выросла: если раньше буханка весом 650 граммов стоила 43,65 грн, то сейчас за нее просят уже 49,49 гривны. Для сравнения, другой популярный вариант – пшеничный «Царь Хлеб» – в расфасовке 600 граммов сейчас продается по 43,98 грн.

Не меняется ситуация и с ржаным: средняя цена за 300-граммовый "Riga Бородиновский" держится на уровне 45,83 грн, а в некоторых супермаркетах она поднимается почти до 48 гривен.

Тем временем по данным местного маркета РОСТ, Казацкий (400 г) можно купить за 29, а Украинский традиционный (500 г) стоит за 23 грн.

Следует отметить, что эксперты предупреждают о дальнейшей подорожании хлеба в Харькове. Производители прогнозируют удорожание злебобулочных продуктов на 20% за второе полугодие. По информации поставщиков, из-за дефицита ржи возможно повышение цены на ржаные на 15%.

Специалисты предупреждают: главным образом из-за дефицита сырья. Особенно напряженная ситуация сложилась с рожью — ее предложение на внутреннем рынке резко сократилось, что повлекло за собой существенное подорожание ржаной муки.

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