Дефицит продуктов в Харьковской области может стать одним из последствий изменения климатических условий и влияния экологических факторов на сельское хозяйство и пчеловодство.

В 2025 году в Украине, в том числе в Харьковской области, назревает дефицит продукта, сообщает Politeka.

Речь идет о меде. Эксперты прогнозируют, что из-за неблагоприятных погодных условий его урожай может сократиться до трети прошлогоднего, а цены вырастут по меньшей мере на 40-60%. Об этом пишут СМИ со ссылкой на основателя "Пасека 21" Сергея Шаронина. Такая ситуация создает серьезные риски для поставок и приводит к дефициту продуктов в Харьковской области и других регионах.

Причиной резкого падения производства меда стала комбинация факторов: поздние заморозки, сильные ливни с градом, засуха, а также массовая гибель пчел. Весенние погодные условия оказались крайне неблагоприятными: холод и дожди уничтожили нектар во время цветения акации – главного источника для первого медосбора.

Пчеловоды также не рассчитывают на вторую волну сбора, связанную с подсолнечным медом, из-за распространенной засухи в Южной и Центральной Украине.

Ситуация в Европе и США еще сложнее – там урожай меда также резко упал из-за массового отравления пчел химикатами и изменения климата. По словам эксперта, даже дефицит не может сдержать падения производства, и цены пока растут медленнее, чем уменьшаются объемы.

Уже к осени в магазинах ожидается существенное повышение стоимости этого товара, особенно натурального и органического, занимающего ограниченный сегмент рынка. Из-за сокращения производства в Украину, ЕС и США усилится импорт из Азии.

Дефицит продуктов в Харьковской области может стать одним из последствий изменения климатических условий и влияния экологических факторов на сельское хозяйство и пчеловодство. Потребителям рекомендуют учесть возможные изменения цен и запасаться необходимым раньше времени.

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