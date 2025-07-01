У Харкові зафіксовано помітне підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо про це детальніше.

Протягом року підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові склало 20,1 відсотка, повідомляє Politeka.

Як показали офіційні дані Держстату, найбільше зросла вартість електроенергії. Звісно, це не могло не позначитися на бюджетах тисяч домогосподарств. Цифри у платіжках за світло виросли на 63,6%.

Крім світла, подорожчали й інші ЖКП. Наприклад, вартість управління багатоквартирними будинками зросла майже на 18%. Вивезення сміття теж додало в ціні, піднявшись на 10,5%. Витрати на утримання й поточний ремонт житла збільшилися на 3,3%. А от водопостачання та каналізація подорожчали незначно — менш як на один відсоток.

Попри це, Кабінет Міністрів ще у квітні ухвалив рішення, яке дозволить уникнути різких стрибків цін на електроенергію для населення. Уряд продовжив дію спеціального положення, що зобов’язує постачальників електроенергії продавати її побутовим споживачам за фіксованою вартістю.

Це означає, що і надалі українці платитимуть 4,32 копійки за кіловат-годину. Поточні розцінки діятимуть щонайменше до кінця жовтня 2025 року. І хоча це рішення тимчасово стабілізує ситуацію, загальна тенденція говорить про те, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові все ж відбувається.

Що стосується газу, тут ситуація виглядає трохи спокійніше. Для споживачів, які залишаються на обслуговуванні у компанії «Нафтогаз», ціна кубометра природного газу в липні 2025 року залишиться на рівні 7,96. Інші компанії, які працюють на ринку, пропонуватимуть різні розцінки в межах від 7,79 до майже 10 гривень.

Наразі підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові зачіпає практично всі базові напрями. Люди вже відчувають зростання витрат у своїх платіжках, і це викликає обурення.

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