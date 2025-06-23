У червні жителі Одеської області країни знову звернули увагу на свої платіжки через підвищення тарифів на воду, тож розповідаємо детальніше.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області стало однією з найпомітніших змін у комунальних нарахуваннях, і особливо це відчують мешканці Ізмаїла, повідомляє Politeka.

Саме в цьому місті офіційно затвердили нові суми за водопостачання та водовідведення. Як повідомляє міська влада, підвищення тарифів на воду в Одеській області стало результатом рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міськради.

Вони переглянули чинні розцінки і дійшли висновку, що без змін не обійтись. Вартість холодної води для багатоповерхових будинків зросте на 24,9 відсотка, а каналізаційні послуги подорожчають більш ніж на 26.

Причини цілком звичні. Комунальне підприємство, яке відповідає за водопостачання у місті, заявило про зростання цін на електроенергію, дорожчання матеріалів, а також збільшення витрат на оплату праці працівників. Кажуть, що без перегляду цін підприємство просто не витримає навантаження і може опинитися в борговій ямі.

Цікаво, що підвищення тарифів на воду в Одеській області не стало чимось несподіваним. Рік тому ситуація була схожа — тоді вартість теж зростала, хоч і менш помітно. Тепер же влада відкрито говорить про те, що це ще не межа.

За словами представника Інфоксводоканалу, після завершення воєнного стану вартість послуг може зрости знову. У проєктах розглядається ціна до 55 гривень за кубометр. І хоча поки зміни торкнулися насамперед Ізмаїла, мешканці інших населених пунктів регіону теж переймаються.

Ясно лише одне, рано чи пізно всі інші також зіштовхнуться із значно більшими цифрами у платіжках. А коли це станеться, поки що не відомо.

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