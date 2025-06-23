В июне жители Одесской области страны снова обратили внимание на свои платежки из-за повышения тарифов на воду, так что рассказываем подробнее.

Повышение тарифов на воду в Одесской области стало одним из самых заметных изменений в коммунальных начислениях, и особенно это ощутят жители Измаила, сообщает Politeka.

Именно в этом городе официально утвердили новые суммы по водоснабжению и водоотводу. Как сообщают городские власти, повышение тарифов на воду в Одесской области стало результатом решения исполнительного комитета Измаильского горсовета.

Они просмотрели действующие расценки и пришли к выводу, что без изменений не обойтись. Стоимость холодной воды для многоэтажных домов вырастет на 24,9%, а канализационные услуги подорожают более чем на 26%.

Причины вполне привычны. Коммунальное предприятие, отвечающее за водоснабжение в городе, заявило о росте цен на электроэнергию, удорожании материалов, а также увеличении расходов на оплату труда работников. Говорят, что без пересмотра цен предприятие просто не выдержит погрузку и может оказаться в долговой яме.

Интересно, что повышение тарифов на воду в Одесской области не стало чем-то неожиданным. Год назад ситуация походила — тогда стоимость тоже росла, хотя и менее заметно. Теперь же власти открыто говорят о том, что это еще не предел.

По словам представителя Инфоксводоканала, после завершения военного положения стоимость услуг может вырасти снова. В проектах рассматривается цена до 55 гривен за кубометр. И хотя пока изменения коснулись прежде Измаила, жители других населенных пунктов региона тоже переживают.

Ясно только одно, рано или поздно, все остальные также столкнутся со значительно большими цифрами в платежках. А когда это произойдет, пока неизвестно.

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