Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області викликає занепокоєння серед місцевих жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області торкнулося вивезення твердих побутових відходів, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет ухвалив рішення про зміну вартості послуг з огляду на зростання витрат, зокрема — через необхідність утилізації зелених відходів, які тепер окремо враховані в тарифах. У середньому мешканці платитимуть на 3 гривні більше.

Для жителів колишніх Першотравневого та Садгірського районів, обслуговуваних підприємством "Укрвторресурси-Буковина", нові тарифи становлять:

62,69 гривень з ПДВ для мешканців багатоквартирних будинків (5,12 – вартість утилізації зелених насаджень),

71,38 – для одноквартирних будинків (із них 10,71 – за зелені відходи).

У Шевченківському районі, а також у селах Чорнівка та Коровія, де працює підприємство "Макс клін сіті", розцінки коливаються:

61,75 гривень – для багатоквартирних будинків у Чернівцях,

70,01 – одноквартирні,

у Коровії та Чорнівці – 60,51 грн (багатоквартирні) та 55,94 грн (одноквартирні будинки).

У ціни вже включено витрати на поховання зелених насаджень: 4,75 грн – для мешканців багатоквартирних будинків та 9,94 грн – для приватного сектору.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Чернівецькій області викликає занепокоєння серед місцевих жителів, адже зростання вартості послуг відбувається в умовах економічної нестабільності та підвищених витрат на інші потреби.

Для багатьох місцевих жителів чергове здорожчання стало неприємною несподіванкою на тлі загального зростання вартості життя в Україні.

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