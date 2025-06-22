Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области коснулось вывоза твердых бытовых отходов, сообщает Politeka.
Исполнительный комитет принял решение об изменении стоимости услуг, учитывая рост расходов, в частности из-за необходимости утилизации зеленых отходов, которые теперь отдельно учтены в тарифах. В среднем жильцы будут платить на 3 гривны больше.
Для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов, обслуживаемых предприятием "Укрвторресурсы-Буковина", новые тарифы составляют:
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62,69 гривен с НДС для жильцов многоквартирных домов (5,12 – стоимость утилизации зеленых насаждений),
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71,38 – для одноквартирных домов (из них 10,71 – за зеленые отходы).
В Шевченковском районе, а также в селах Черновка и Коровия, где работает предприятие "Макс клин сити", расценки на коммуналку колеблются:
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61,75 гривен – для многоквартирных домов в Черновцах,
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70,01 – одноквартирные,
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в Корове и Черновцах – 60,51 грн (многоквартирные) и 55,94 грн (одноквартирные дома).
Также стоит отметить, что в цены уже включены расходы на захоронение зеленых насаждений: 4,75 грн – для жителей многоквартирных домов и 9,94 грн – для частного сектора.
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области вызывает озабоченность среди местных жителей, ведь рост стоимости услуг происходит в условиях экономической нестабильности и повышенных расходов на другие нужды.
Для многих местных жителей очередное удорожание стало неприятной неожиданностью на фоне всеобщего роста стоимости жизни в Украине.
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