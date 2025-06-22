Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области вызывает беспокойство среди местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области коснулось вывоза твердых бытовых отходов, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет принял решение об изменении стоимости услуг, учитывая рост расходов, в частности из-за необходимости утилизации зеленых отходов, которые теперь отдельно учтены в тарифах. В среднем жильцы будут платить на 3 гривны больше.

Для жителей бывших Первомайского и Садгорского районов, обслуживаемых предприятием "Укрвторресурсы-Буковина", новые тарифы составляют:

62,69 гривен с НДС для жильцов многоквартирных домов (5,12 – стоимость утилизации зеленых насаждений),

71,38 – для одноквартирных домов (из них 10,71 – за зеленые отходы).

В Шевченковском районе, а также в селах Черновка и Коровия, где работает предприятие "Макс клин сити", расценки на коммуналку колеблются:

61,75 гривен – для многоквартирных домов в Черновцах,

70,01 – одноквартирные,

в Корове и Черновцах – 60,51 грн (многоквартирные) и 55,94 грн (одноквартирные дома).

Также стоит отметить, что в цены уже включены расходы на захоронение зеленых насаждений: 4,75 грн – для жителей многоквартирных домов и 9,94 грн – для частного сектора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черновицкой области вызывает озабоченность среди местных жителей, ведь рост стоимости услуг происходит в условиях экономической нестабильности и повышенных расходов на другие нужды.

Для многих местных жителей очередное удорожание стало неприятной неожиданностью на фоне всеобщего роста стоимости жизни в Украине.

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