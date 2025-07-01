В Харькове зафиксировано заметное повышение тарифов на коммунальные услуги, так что рассказываем об этом подробнее.

В течение года повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове составило 20,1%, сообщает Politeka.

Как показали официальные данные Госстата, больше всего возросла стоимость электроэнергии. Конечно, это не могло не отразиться на бюджетах тысяч домохозяйств. Цифры в платежках за свет выросли на 63,6%.

Кроме света, подорожали и другие ЖКУ. К примеру, стоимость управления многоквартирными домами выросла почти на 18%. Вывоз мусора тоже прибавил в цене, поднявшись на 10,5%. Расходы на содержание и ремонт жилья увеличились на 3,3%. А вот водоснабжение и канализация подорожали незначительно – менее чем на один процент.

Несмотря на это, Кабинет Министров еще в апреле принял решение, которое позволит избежать резких скачков цен на электроэнергию для населения. Правительство продлило действие специального положения, обязывающего поставщиков электроэнергии продавать ее бытовым потребителям по фиксированной стоимости.

Это означает, что и дальше украинцы будут платить 4,32 копейки за киловатт-час. Текущие расценки будут действовать, по меньшей мере, до конца октября 2025 года. И хотя это решение временно стабилизирует ситуацию, общая тенденция говорит о том, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове происходит.

Что касается газа, здесь ситуация выглядит несколько спокойнее. Для потребителей, остающихся на обслуживании у компании «Нафтогаз», цена кубометра природного газа в июле 2025 г. останется на уровне 7,96. Другие компании, работающие на рынке, будут предлагать разные расценки в пределах от 7,79 до почти 10 гривен.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове затрагивает практически все базовые направления. Люди уже испытывают рост расходов в своих платежках, и это вызывает негодование.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцам раскрыли, куда можно обратиться за поддержкой.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.