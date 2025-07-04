Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области уже утвердили.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области касается только отдельного города, где поднимутся цены на вывоз мусора, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом следует знать.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области утвердили в Ахтырском городском совете утвердили. В частности, там увеличат цены на управление бытовыми отходами. Согласно обновленным ценам, жильцы многоэтажных домов теперь будут платить 58,81 гривны вместо предыдущих 46,75 гривен, что составляет примерно 25% роста. Для жителей частного сектора тариф составит 49,68 грн.

Между тем, в июле повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области не будет на газ, электроэнергию и водоснабжение.

До мая 2026 года 98% бытовых потребителей газа, обслуживаемых компанией Нафтогаз, будут и дальше платить фиксированную стоимость за голубое топливо — 7,96 гривны за кубометр.

Еще в апреле правительство утвердило постановление, предусматривающее неизменность стоимости электроэнергии для населения до 31 октября 2025 года. Соответственно, в июле украинцы продолжат платить 4,32 грн за киловатт-час. Для пользователей двухзонных электросчетчиков сохраняется льготный ночной - 2,16 грн за киловатт-час, действующий с 23:00 до 07:00.

Что касается цен на водоснабжение и водоотвод, то с 1 июля 2025 года их повышение не предусмотрено в соответствии с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это означает, что стоимость остается на текущем уровне.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.