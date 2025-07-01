Местные жители должны быть готовы к внедрению новой системы оплаты за проезд в Кропивницком, поэтому мы рассказываем детали.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком может заработать уже в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Городские власти вместе с частной компанией презентовали жителям возможную модель электронного билета, которая позволит пользоваться картой или телефоном для его покупки.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком стала частью амбициозной стратегии города к 2030 году. Согласно плану она охватывает переход общественного транспорта на современную модель учета пассажиров.

Секретарь городского совета Олег Колюка подчеркнул, что облцентр стремится не просто сделать передвижение по городу более удобным. Речь идет о контроле и анализе пассажиропотока, в том числе льготного.

Инвестором проекта может стать компания EasyPay. Они готовы вложить до 20 миллионов гривен в полное техническое оснащение. Это и валидаторы, и транспортные карты, и видеонаблюдение.

Опыт у компании есть — подобные решения уже внедрены в Ровно, Запорожье, Дрогобыче и нескольких городах. Если проект реализуют, новая система оплаты проезда в Кропивницком охватит и троллейбусы, и автобусы, и маршрутки.

По словам начальника управления транспорта Виктора Житника, все транспортные средства должны быть оборудованы валидаторами. Это будет обязательным условием для всех перевозчиков, в противном случае тариф для них пересматриваться не будет. А это уже существенный стимул приобщиться к изменениям.

Финансовый вопрос стоит отдельно. Сегодняшний тариф в городе едва покрывает расходы по перевозке. При этом коммунальное предприятие остается убыточным — за прошлый год его потери составили 47 миллионов гривен.

Отдельно в облцентре планируют ввести «карту горожанина». Для льготных категорий она будет бесплатной, другие пассажиры смогут приобрести ее по ориентировочной стоимости в 60 гривен.

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