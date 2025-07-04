Местным жителям следует быть готовыми к переменам, ведь произошло подорожание проезда в Закарпатье.

Подорожание проезда в Закарпатье официально подтверждено Управлением городского хозяйства Мукачевского горсовета, сообщает Politeka.

Речь идет об автобусном маршруте №32, который соединяет Мукачево и село Новое Давыдково. Там стоимость билета выросла с 18 до 23 гривен за одну поездку.

Перемены начали действовать уже с конца мая этого года. Это решение было принято на заседании исполнительного комитета, где обсудили новую тарифную политику в транспортной сфере города.

В Управлении городского хозяйства пояснили, что подорожание проезда в Закарпатье произошло в соответствии с действующим законодательством и регуляторной политикой государства.

Кроме того, это было необходимым ответом на официальное обращение перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12106». Основанием для повышения стали экономически обоснованные расчеты и заключения специальной профильной комиссии, подробно изучавшей все нюансы и факторы, влияющие на стоимость перевозок.

Таким образом, пытаются сделать так, чтобы предприятие могло стабильно функционировать, а пассажиры получали услуги без перерывов и сбоев.

Подорожание проезда в Закарпатье ни для кого не стало неожиданностью. Ситуация в сфере транспорта в регионе, как и по всей Украине, сейчас сложна. Цены на горючее взлетели, выросли расходы на обслуживание автобусов, а также увеличились зарплаты водителям.

Все это заставляет перевозчиков корректировать расценки, чтобы не потерять возможность работать. Если оставлять все как есть, существует риск, что некоторые маршруты станут убыточными и будут просто закрыты, что значительно усложнит передвижение по региону.

Местные пассажиры откликаются на такие изменения по-разному. Многие жалуются, что качество перевозок остается прежним, а вот цена билета непрерывно поднимается. Люди говорят, что это ударит по карману, особенно тех, кто пользуется общественным транспортом каждый день, чтобы добраться до работы или учебы.

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