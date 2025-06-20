Подорожчання хліба в Харкові розпочалося в місцевих магазинах, проте експерти вже попереджають про подальше зростання цінників, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевих супермаркетів, Мінфіну та з'ясували, яке підвищення показав цей базовий продукт.

Витрати українців на продукти харчування помітно зросли — ціни продовжують стрімко зростати, й особливо це відчутно на прикладі базових продуктів.

Зокрема, подорожчання хліба в Харкові вдарило по гаманцям. За даними Мінфіну, вартість пшеничного у нарізці суттєво зросла: якщо раніше буханець вагою 650 грамів коштував 43,65 грн, то нині за нього просять вже 49,49 гривні. Для порівняння, інший популярний варіант — пшеничний хліб «Цар Хліб» — у фасуванні 600 грамів зараз продається по 43,98 грн.

Не змінюється ситуація й з житнім: середня ціна за 300-грамовий «Riga Бородинівський» тримається на рівні 45,83 грн, а в деяких супермаркетах вона піднімається майже до 48 гривень.

Тим чаосм за даними місцевого маркету РОСТ, Козацький (400 г) можна купити за 29, а Український традиційний (500 г) вартує за 23 грн.

Варто зазначити, що експерти попереджають про подальше подорожчання хліба в Харкові. Виробники прогнозують здорожчання злібобулочних продуктів на 20% за друге півріччя. За інформацією постачальників, через дефіцит жита можливе підвищення ціни на житні хліба на 15%.

Фахівці попереджають: головним чином через дефіцит сировини. Особливо напружена ситуація склалася з житом — його пропозиція на внутрішньому ринку різко скоротилася, що спричинило суттєве подорожчання житнього борошна.

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