Работа для переселенцев в Полтаве позволяет не только получать приличную оплату, но и поддерживать работодателей в сложное время, сообщает Politeka.
На сайте Work.ua есть несколько перспективных вакансий. Среди них работа для переселенцев в Полтаве водителем и продавцом-консультантом.
Начнём с вакансии водителя в компании TAXI838. Здесь предлагают зарплату от 30 000 гривен, а условия максимально комфортны для работника. Автомобиль не нужно ни с кем делить и можно оставлять у своего дома.
Всё техническое обслуживание и ремонт покрывает компания. Кроме того, есть сопровождение от опытного логиста, помогающего с организацией поездок. Особенно ценят порядочность, пунктуальность и знание городских районов.
Еще один вариант, где предлагают работу для переселенцев в Полтаве, это продавец-консультант в Vodafone Retail Украина. Здесь предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и социальные гарантии. Обещают платить от 22 до 30 тысяч.
Работники получают медицинское страхование, оплачиваемый отпуск, а также льготную связь для себя и близких. Если вы любите технологии и хотите развиваться это хороший шанс. Здесь можно легко влиять на свой доход, ведь есть бонусы и система вознаграждений.
Кроме того, предприятие «Алкогруппа плюс» ищет водителей категории С и С1 с оплатой от 26 000 до 32 000. Здесь заботятся о работниках, предлагают жилье для иногородних, обеспечивают спецодеждой и даже организуют питание и развозку по городу.
График пятидневный, есть оплачиваемые отпуска и больничные. Компания готова обучать людей без опыта и ценит ответственность и дисциплинированность.
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