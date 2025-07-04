Работа для переселенцев в Полтаве остается одной из актуальнейших тем для многих, кто ищет возможность обеспечить себя и семью в новых обстоятельствах.

Работа для переселенцев в Полтаве позволяет не только получать приличную оплату, но и поддерживать работодателей в сложное время, сообщает Politeka.

На сайте Work.ua есть несколько перспективных вакансий. Среди них работа для переселенцев в Полтаве водителем и продавцом-консультантом.

Начнём с вакансии водителя в компании TAXI838. Здесь предлагают зарплату от 30 000 гривен, а условия максимально комфортны для работника. Автомобиль не нужно ни с кем делить и можно оставлять у своего дома.

Всё техническое обслуживание и ремонт покрывает компания. Кроме того, есть сопровождение от опытного логиста, помогающего с организацией поездок. Особенно ценят порядочность, пунктуальность и знание городских районов.

Еще один вариант, где предлагают работу для переселенцев в Полтаве, это продавец-консультант в Vodafone Retail Украина. Здесь предлагают официальное трудоустройство, гибкий график и социальные гарантии. Обещают платить от 22 до 30 тысяч.

Работники получают медицинское страхование, оплачиваемый отпуск, а также льготную связь для себя и близких. Если вы любите технологии и хотите развиваться это хороший шанс. Здесь можно легко влиять на свой доход, ведь есть бонусы и система вознаграждений.

Кроме того, предприятие «Алкогруппа плюс» ищет водителей категории С и С1 с оплатой от 26 000 до 32 000. Здесь заботятся о работниках, предлагают жилье для иногородних, обеспечивают спецодеждой и даже организуют питание и развозку по городу.

График пятидневный, есть оплачиваемые отпуска и больничные. Компания готова обучать людей без опыта и ценит ответственность и дисциплинированность.

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