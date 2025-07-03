У зв’язку зі спекотними погодними умовами, з 4 липня 2025 року вводиться тимчасове обмеження руху в Полтавській області для великовагових транспортних засобів, передає Politeka.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Полтавській області на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обмеження стосуватимуться транспорту фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. Тимчасова заборона на рух діятиме щоденно з 10:00 до 22:00 на ключових дорогах державного значення:

М-03 Київ – Харків – Довжанський;

М-22 Полтава – Олександрія.

Заходи запроваджуються у зв’язку з підвищенням температури повітря вище +28°C. За умов спеки асфальтобетонне покриття доріг стає вразливішим до деформацій, особливо на маршрутах з високою інтенсивністю вантажного руху. Такі обмеження допоможуть зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути додаткових витрат на її відновлення.

Водночас є низка винятків: заборона не поширюється на транспорт, що перевозить небезпечні та швидкопсувні вантажі, живих тварин, птицю, а також вантажі для запобігання або ліквідації надзвичайних ситуацій, військові перевезення та товари подвійного призначення.

Для тимчасової стоянки великовагових авто рекомендується використовувати спеціальні майданчики біля об’єктів дорожнього сервісу.

Термін дії обмеження руху в Полтавській області наразі не визначено — воно буде чинним до стабілізації температурного режиму.

До слова, у Дніпрі заборону на пересування ввели а вулиці Паторжинського. Це пов’язано з необхідністю обрізки дерев на цій ділянці.

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