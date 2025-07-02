В Дніпрі введуть обмеження руху на вулиці Паторжинського, повідомляє Politeka.
Це пов’язано з необхідністю обрізки дерев на цій ділянці. Рух транспорту по вулиці Паторжинського між вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського буде перекрито на два дні — 19 та 20 липня. Відповідне розпорядження міського голови опубліковане на офіційному сайті міської ради, про це також повідомляє видання "Відомо".
Обрізку дерев проводитиме комунальне підприємство "Міськзеленбуд" у робочі години з 9:00 до 16:00. Для безпеки громадян та організації пересування підприємство має погодити тимчасову схему руху з патрульною поліцією. Крім того, на місці робіт буде встановлено відповідні дорожні знаки та огорожі, які забезпечать безпеку як пішоходів, так і водіїв.
Після завершення робіт комунальники обов’язково приберуть усе обладнання з проїжджої частини. Окрім того, біля місця проведення робіт має бути розміщена інформація про виконавця та терміни виконання цих заходів.
Обмеження руху у Дніпрі спрямовані на забезпечення комфортних та безпечних умов як для мешканців, так і для водіїв під час проведення технічних робіт з благоустрою міста. Мешканців просять врахувати ці зміни при плануванні своїх поїздок у цей період та за можливості обирати альтернативні маршрути.
Вона офіційно стала доступною через мобільний застосунок «єДніпро». Пасажири можуть розраховуватись за квитки картками будь-якого українського банку. Це рішення стало логічним продовженням цифрових змін, які стартували в місті ще у 2017 році.
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