В Дніпрі введуть обмеження руху на вулиці Паторжинського, повідомляє Politeka.

Це пов’язано з необхідністю обрізки дерев на цій ділянці. Рух транспорту по вулиці Паторжинського між вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського буде перекрито на два дні — 19 та 20 липня. Відповідне розпорядження міського голови опубліковане на офіційному сайті міської ради, про це також повідомляє видання "Відомо".

Обрізку дерев проводитиме комунальне підприємство "Міськзеленбуд" у робочі години з 9:00 до 16:00. Для безпеки громадян та організації пересування підприємство має погодити тимчасову схему руху з патрульною поліцією. Крім того, на місці робіт буде встановлено відповідні дорожні знаки та огорожі, які забезпечать безпеку як пішоходів, так і водіїв.

Після завершення робіт комунальники обов’язково приберуть усе обладнання з проїжджої частини. Окрім того, біля місця проведення робіт має бути розміщена інформація про виконавця та терміни виконання цих заходів.

дорога

Обмеження руху у Дніпрі спрямовані на забезпечення комфортних та безпечних умов як для мешканців, так і для водіїв під час проведення технічних робіт з благоустрою міста. Мешканців просять врахувати ці зміни при плануванні своїх поїздок у цей період та за можливості обирати альтернативні маршрути.

До слова, на Дніпропетровщині також ввели нову систему оплати за проїзд.

Вона офіційно стала доступною через мобільний застосунок «єДніпро». Пасажири можуть розраховуватись за квитки картками будь-якого українського банку. Це рішення стало логічним продовженням цифрових змін, які стартували в місті ще у 2017 році.

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