В Днепре введут ограничение движения по улице Паторжинского, сообщает Politeka.

Это связано с необходимостью обрезки деревьев на этом участке. Движение транспорта по улице Паторжинского между улицами Гоголя и Владимира Мосаковского будет перекрыто на два дня - 19 и 20 июля. Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на официальном сайте городского совета, об этом также сообщает издание "Ведомо".

Обрезку деревьев будет проводить коммунальное предприятие "Горзеленстрой" в рабочие часы с 9:00 до 16:00. Для безопасности граждан и организации передвижения предприятие должно согласовать временную схему движения с патрульной полицией. Кроме того, на месте работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения, обеспечивающие безопасность как пешеходов, так и водителей.

После завершения работ коммунальщики обязательно уберут все оборудование из проезжей части. Кроме того, возле места проведения работ должна быть размещена информация об исполнителе и сроках выполнения этих мероприятий.

дорога

Ограничение движения в Днепре направлено на обеспечение комфортных и безопасных условий как для жителей, так и для водителей во время проведения технических работ по благоустройству города. Жителей просят учесть эти изменения при планировании своих поездок в этот период и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

К слову, в Днепропетровской области также ввели новую систему оплаты за проезд.

Она официально стала доступна через мобильное приложение «єДніпро». Пассажиры могут рассчитываться за билеты картами любого украинского банка. Это решение стало логическим продолжением цифровых изменений, стартовавших в городе еще в 2017 году.

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