В Днепре введут ограничение движения по улице Паторжинского, сообщает Politeka.

Это связано с необходимостью обрезки деревьев на этом участке. Движение транспорта по улице Паторжинского между улицами Гоголя и Владимира Мосаковского будет перекрыто на два дня - 19 и 20 июля. Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на официальном сайте городского совета, об этом также сообщает издание "Ведомо".

Обрезку деревьев будет проводить коммунальное предприятие "Горзеленстрой" в рабочие часы с 9:00 до 16:00. Для безопасности граждан и организации передвижения предприятие должно согласовать временную схему движения с патрульной полицией. Кроме того, на месте работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения, обеспечивающие безопасность как пешеходов, так и водителей.

После завершения работ коммунальщики обязательно уберут все оборудование из проезжей части. Кроме того, возле места проведения работ должна быть размещена информация об исполнителе и сроках выполнения этих мероприятий.

Ограничение движения в Днепре направлено на обеспечение комфортных и безопасных условий как для жителей, так и для водителей во время проведения технических работ по благоустройству города. Жителей просят учесть эти изменения при планировании своих поездок в этот период и по возможности выбирать альтернативные маршруты.