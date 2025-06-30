Місцеві мешканці вже активно користуються новою системою оплати за проїзд у Дніпрі, тож розповідаємо про це детальніше.

У Дніпрі поступово впроваджується нова система оплати за проїзд, яка має зробити користування громадським транспортом сучаснішим, зручнішим і максимально прозорим, повідомляє Politeka.

Відтепер більше не потрібно шукати готівку чи чекати поки водій нарахує решту, адже достатньо лише смартфона і декількох натискань у застосунку.

Нова система оплати за проїзд у Дніпрі офіційно стала доступною через мобільний застосунок «єДніпро». Пасажири можуть розраховуватись за квитки картками будь-якого українського банку. Це рішення стало логічним продовженням цифрових змін, які стартували в місті ще у 2017 році.

Тоді вперше запровадили можливість безконтактного розрахунку за допомогою QR-кодів. За словами представників міського транспорту, нині саме цей вид розрахунків займає близько п’ятої частини всієї виручки. Але на цьому вирішили не зупинятися.

Тепер же облцентр відійшов від співпраці лише з одним банком. І нова система оплати за проїзд у Дніпрі передбачає, що у застосунку «єДніпро» можна купити квиток без реєстрації картки або ж зберегти її для подальших операцій.

Крім того, доступні всі звичні способи, зокрема Google Pay та Apple Pay. Усе працює просто. Пасажир завантажує додаток, заходить під своїм номером телефону, обирає сервіс «Транспорт» або натискає на відповідний віджет, сканує QR-код у салоні транспорту й одразу бачить свій квиток у розділі «Документи».

Для тих, хто часто пересувається містом, є варіант купити електронні проїзні на один день, тиждень або цілий місяць. У міськраді пояснюють, що такі нововведення не просто спрощують щоденні поїздки. Вони також дозволяють більш прозоро розраховувати витрати на обслуговування маршрутів.

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