Местные жители уже активно пользуются новой системой оплаты за проезд в Днепре, так что рассказываем об этом подробнее.

В Днепре постепенно внедряется новая система оплаты за проезд , которая должна сделать пользование общественным транспортом более современным, более удобным и максимально прозрачным, сообщает Politeka.

Теперь больше не нужно искать наличные или ждать пока водитель насчитает остальных, ведь достаточно только смартфона и нескольких нажатий в приложении.

Новая система оплаты за проезд в Днепре официально стала доступна через мобильное приложение «еДнепр». Пассажиры могут рассчитываться за билеты картами любого украинского банка. Это решение стало логическим продолжением цифровых изменений, стартовавших в городе еще в 2017 году.

Тогда впервые была введена возможность бесконтактного расчета с помощью QR-кодов. По словам представителей городского транспорта, сейчас именно этот вид расчетов занимает около пятой части выручки. Но на этом решили не останавливаться.

Теперь же облцентр отошел от сотрудничества только с одним банком. И новая система оплаты за проезд в Днепре предусматривает, что в приложении «Днепр» можно купить билет без регистрации карты или сохранить ее для дальнейших операций.

Кроме того, доступны все привычные способы, включая Google Pay и Apple Pay. Всё работает просто. Пассажир загружает приложение, заходит под своим номером телефона, выбирает сервис «Транспорт» или жмёт соответствующий виджет, сканирует QR-код в салоне транспорта и сразу видит свой билет в разделе «Документы».

Для тех, кто часто передвигается по городу, есть вариант купить электронные проездные на один день, неделю или месяц. В горсовете объясняют, что подобные нововведения не просто упрощают ежедневные поездки. Они также позволяют более прозрачно рассчитывать затраты на обслуживание маршрутов.

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