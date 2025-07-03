Срок действия такого ограничения движения в Полтавской области пока не определен.

В связи с жаркими погодными условиями с 4 июля 2025 года вводится временное ограничение движения в Полтавской области для тяжеловесных транспортных средств, передает Politeka.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Полтавской области на своей официальной странице Facebook.

Согласно обнародованной информации, ограничения будут касаться транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Временный запрет на движение будет действовать ежедневно с 10:00 до 22:00 на ключевых дорогах государственного значения:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский;

М-22 Полтава – Александрия.

Меры предпринимаются в связи с повышением температуры воздуха выше +28°C. При жары асфальтобетонное покрытие дорог становится более уязвимым к деформациям, особенно на маршрутах с высокой интенсивностью грузового движения. Такие ограничения помогут сохранить дорожную инфраструктуру и избежать дополнительных затрат на ее восстановление.

В то же время существует ряд исключений: запрет не распространяется на транспорт, перевозящий опасные и скоропортящиеся грузы, живых животных, птицу, а также грузы для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций, военные перевозки и товары двойного назначения.

Для временной стоянки тяжеловесных автомобилей рекомендуется использовать специальные площадки возле объектов дорожного сервиса.

Срок действия ограничения движения в Полтавской области пока не определен — оно действует до стабилизации температурного режима.

К слову, в Днепре запрет на передвижение ввели на улице Паторжинского. Это связано с необходимостью обрезки деревьев на этом участке.

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