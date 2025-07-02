Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві спрямовані на підтримку людей, які потребують особливої уваги та допомоги.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві роздає благодійна організація Карітас Україна, повідомляє Politeka.net.

Організацая на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала оголошення про початок нової реєстрації на отримання їжі.

Завдяки проєкту #Emergency_appeal, який допомагає ВПО отримати багатогранну допомогу, гарячі обіди користуються попитом. Тут щодня, окрім вихідних, біля гуманітарного офісу вишиковується черга з охочих, які приходять, щоб отриматии повноцінний полудень. Меню на кожен день різне.

Карітас розпочинає нову реєстрацію на отримання гарячих обідів для місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб, які належать до вразливих категорій населення. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві спрямовані на підтримку людей, які потребують особливої уваги та допомоги.

До категорії осіб, які можуть скористатися цією послугою, належать:

люди з інвалідністю I, II або III групи;

самотні люди поважного віку, що досягли 60 років і старше.

Гаряче харчування надаватиметься за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (Балакіна), будинок 24. Видача обідів відбуватиметься щоденно у проміжок часу з 13:00 до 14:00.

Для того, щоб зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, необхідно мати при собі оригінали таких документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документ, який підтверджує належність до однієї з категорій вразливості (наприклад, довідка про інвалідність або інші офіційні підтвердження).

Звертаємо увагу, що дана програма розрахована лише на нових бенефіціарів, а також на тих осіб, що не отримували гарячих обідів після травня 2024 року. Це дає можливість охопити нові групи людей, які потребують підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Надбавка до пенсії у 2025 року: пенсіонери в Полтаві можуть отримати доплати, перелік умов.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.