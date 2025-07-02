Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве направлены на поддержку людей, требующих особого внимания и помощи.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве раздает благотворительная организация Каритас Украина, сообщает Politeka.net.

Организация на своей странице в Фейсбуке опубликовала объявление о начале новой регистрации на получение пищи.

Благодаря проекту #Emergency_appeal, помогающему ВПЛ получить многогранную помощь, горячие обеды пользуются спросом. Здесь каждый день, кроме выходных, возле гуманитарного офиса выстраивается очередь из приходящих желающих, чтобы получить полноценный полдень. Меню на каждый день разное.

Каритас начинает новую регистрацию на получение горячих обедов для местных жителей и внутренне перемещенных лиц, относящихся к уязвимым категориям населения. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве направлены на поддержку людей, нуждающихся в особом внимании и помощи.

К категории лиц, которые могут воспользоваться этой услугой, относятся:

люди с инвалидностью I, II или III группы;

одинокие люди почтенного возраста, достигшие 60 лет и старше.

Горячее питание будет предоставляться по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца (Балакина), дом 24. Выдача обедов будет проходить ежедневно в промежуток времени с 13:00 до 14:00.

Чтобы зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве, необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий уязвимости (например, справка об инвалидности или другие официальные подтверждения).

Обращаем внимание, что данная программа рассчитана только на новых бенефициаров, а также на тех, кто не получал горячих обедов после мая 2024 года. Это дает возможность охватить новые группы людей, нуждающихся в поддержке.

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