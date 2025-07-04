Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области касается не только Измаила, но и других населенных пунктов региона.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области коснулось жителей Измаила, столкнувшихся с новыми, более высокими тарифами на водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было официально утверждено исполкомом городского совета и вступило в силу в июне.

В частности стоимость холодной воды и канализации выросла в среднем на 25%. Теперь кубический метр воды обойдется в 34,30 грн, а услуги по водоотводу — 42,30 грн. Для жильцов многоквартирных домов цена будет несколько выше из-за дополнительных затрат на содержание внутридомовых систем.

Причиной такого удорожания коммунальщики называют рост цен на электроэнергию, удорожание материалов и повышение уровня заработной платы работников. По их словам, без пересмотра расценок предприятие не смогло бы поддерживать качество и избежать финансовых затруднений.

Следует отметить, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области касается не только Измаила, но и других населенных пунктов региона. В целом по Украине за год стоимость коммуналки выросла в среднем на 20%. Наиболее ощутимым стало подорожание электроэнергии — на 63,5%, что значительно повлияло на общие платежи потребителей.

Кроме того, подорожало управление многоквартирными домами, вывоз мусора, а также содержание и ремонт жилья. В то же время тарифы на газ, горячую воду и отопление остаются стабильными из-за действующего моратория.

Ранее представитель Инфоксводоканала Сергей Чабан в программе Интент.Инсайт предупреждал о возможном дальнейшем росте стоимости жилищно-коммунальных услуг в регионе, что вызывает беспокойство среди жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения