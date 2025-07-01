У літній період, коли потік пасажирів зростає в рази, головна залізнична компанія традиційно створює новий графік поїздів в Одесі.

Новий графік поїздів в Одесі поповнився спеціальним маршрутом, що з'єднає місто з Вінницею, повідомляє Politeka.

У пресслужбі компанії кажуть, що це рішення ухвалене у відповідь на високий попит і для зручності подорожуючих. Тож для багатьох це справді хороша новина.

Новий графік поїздів в Одесі передбачає запуск додаткового №708/707. Його вже внесли до розкладу на 4 і 6 липня. Виїзд з нашого облцентру відбуватиметься о 8:11, а прибуття до Вінниці заплановане на 14:15.

Назад пасажирський склад вирушатиме о 15:05, а прибуття до кінцевої буде о 20:59. У дорозі передбачені зупинки в Подільську, Вапнярці та Жмеринці, що дозволяє охопити ще більше пасажирів з менших населених пунктів.

Як уточнили в "Укрзалізниці", у складі №708/707 будуть купейні вагони, однак у них розміщені місця для сидіння. Це не спальні вагони, а комфортний формат для денних подорожей. До речі, для тих, хто хоче сидіти біля вікна, корисно знати, що непарні місця розташовані саме там.

Окрім цього маршруту, новий графік поїздів в Одесі охоплює й інші напрямки. "Укрзалізниця" активізує додаткові рейси у літній сезон по всій Україні.

Наприклад, призначено №265 266 з Києва до нашого облцентру. Також у розкладі з’являються додаткові пасажирські склади між Києвом і Львовом, а ще між столицею і Трускавцем.

Компанія зазначає, що це дає змогу охопити якомога більше пасажирів і зробити подорожі у спекотний сезон зручнішими. Квитки на вже доступні у продажу. Пасажири можуть придбати їх онлайн через сайт, в офіційному мобільному застосунку або безпосередньо у касах вокзалів.

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